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Yaşam

Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 23:05 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 23:05
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S.K. (33) yönetimindeki 60 TT 032 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Kovalı mevkisinde, D.G. (23) idaresindeki 18 AF 039 plakalı otomobille çarpıştı. Hafif ticari araç, çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrildi.

Kazada, sürücü S.K. ile hafif ticari araçtaki A.K. (4), B.K. (8), S.K. (13), M.M.K. (1), B.K. (1), Ş.K. (35) ve otomobildeki E.C.G. (19) ve N.B. (19) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan M.M.K. ve Ş.K'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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