Sivas'ta ilginç doğa olayı

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğarak Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen ve bin 355 kilometre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, ismini aldığı Faldum Çayı'nın taşıdığı kızıl suyla kızıla bürünmeye başladı.

"ÇOK GÜZEL GÖRÜNÜYOR"

İlginç doğa olayına şehitlik eden Lena Tanrıverdi, çok güzel bir görüntü olduğunu ifade ederek, "Ben burada öğrenciyim ve yürüyüş yaptığım zamanlarda bu köprünün üzerinden geçiyorum. Bu ırmak sadece bu dönem kızıl rengine dönüyor ve Kızılırmak'a adını veriyor. Irmağın bir tarafı tamamen kahverengi oluyor. Bu da çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Bu rengin çevrede bulunan toprağın yapısından kaynaklı olduğu söyleniyor" dedi.

"FARKLI BİR GÖRÜNTÜ VAR"

Çevrede yürüyüş yapan Ali Sarıkaya ise bu durumun toprağın yapısından kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Havaların ısınması ile birlikte dağlardaki karlar eridi ve su seviyesinin yükselmesi ile ırmağın rengi kızıla boyandı. Toprağın yapısından kaynaklı bu durum oluşuyor. Çok güzel ve farklı bir görüntü var" diye konuştu.