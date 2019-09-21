Sivas’ta otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Sivas’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durabilen otomobildeki 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolunda Doğançal köyü mevkiinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan Ö.Y. idaresinde 25 AJ 203 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkarak tarlaya uçan otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Ö.Y. ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu, 2 çocuğun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili incele başlatıldı.
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