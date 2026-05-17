  • Maçtan dönen taraftarlar kaza yaptı! Sivas Valiliği bilançoyu açıkladı
Yaşam

Sivas'ın Gürün ilçesinde, maçtan dönen taraftarları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 08:39
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 BR 029 plakalı yolcu midibüsü, ilçeye bağlı Güneş köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 25 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin, Ankara'da oynanan Çorluspor 1947-Malatya Yeşilyurtspor maçından Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan taraftarlar olduğu öğrenildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada yaralanan taraftarlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtilerek, "Yaralı vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat işlemleri de başlatılmıştır. Bu üzücü kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü camiasına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

