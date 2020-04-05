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Yaşam

Siverek'te 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 bin 500 nüfuslu mahalle karantinaya alındı. Mahallede giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

İHA05 Nisan 2020 Pazar 18:40 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 18:40
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İlçeye 31 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli kırsal mahallesinde ikamet eden ismi öğrenilemeyen bir kişide koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Şanlıurfa’daki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin, Siverek kaymakamlığı ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca karantinaya alınmasına karar verildi. Karantina karar sonrasında mahalleye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Sağlık ekipleri kırsal mahallede yeni pozitif vakaların olup olmadığı taraması yapmaya başladı.

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