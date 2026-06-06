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Yaşam

Siverek'te aile faciası! Cani baba eşini ve kızını vurdu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aile içerisinde çıkan tartışmada bir kişi, eşi ve kızını silahla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 13:33 - Güncelleme:
Siverek'te aile faciası! Cani baba eşini ve kızını vurdu
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Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında H.T. (49), yanında bulunan silahla eşi E.T. (44) ve kızı M.T.'ye (24) ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.T. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Hastanede tedavi altına alınan E.T. ve M.T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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