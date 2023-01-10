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Yaşam

Şivilik ne zaman 2023? Konya Şivilik kutlamaları hangi tarihte yapılacak?

Üç ayların başlangıcı, Konya'da önemli bir kültür haline gelen ‘Fener Alayı' ve ‘Şivlilik' geleneği kutlamalarıyla idrak edilir. Konya'da, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı 'şivlilik' etkinliği bu yıl, Ocak ayının son haftasına denk geliyor. Peki Şivilik ne zaman 2023? Konya Şivilik kutlamaları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar

10 Ocak 2023 Salı 11:59 - Güncelleme:
Şivilik ne zaman 2023? Konya Şivilik kutlamaları hangi tarihte yapılacak?
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Şivilik kutlamaları için hazırlıklar başladı. Konya'ya özgü Şivlilik geleneği Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biridir. Şivlilik kutlamaları, üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nden bir gün önce gece başlar. Peki Şivilik nedir, Konya Şivilik kutlamaları ne zaman 2023? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

ŞİVİLİK NE ZAMAN 2023?

Mübarek üç ayların gelişi vesilesiyle Konya'da yüzyıllardır sürdürülen ve şehirde ayrı bir heyecan oluşturan "Şivlilik" geleneği, bu yıl da coşkuyla bütünşehirde yaşatılıyor.

Üç ayların gelişi dolayısıyla kutlanan ve bir Konya geleneği olan Şivlilik, 25.01.2023tarihinde başlayacak. 26.01.2023 günü ise çocuklar Şivliliklerini toplayacak.

KONYA ŞİVİLİK KUTLAMALARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların başlamasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği asırladır sürdürülüyor.

Şivlilik, Üç ayların başlangıcı olan Receb ayının ilk günü kutlanan Konya'ya özgü bir gelenektir.

Konya'da Şivilik kutlamaları Regaib Kandilinden biг gün önce yani 25 Ocak Çarşamba akşamı Fener Alayı ile başlayacak. Şivilik, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili sabahı kutlanır. Bu sene Regaip Kandili, 26 Ocak Perşembe gününe denk geliyor.

Konya Büyükşehir Beledyesi, üç ayların gelişi dolayısıyla kutlanan ve bir Konya geleneği olan Şivillk için her sene binlerce çocuğa Şivililk çantası dağıtmaktadır.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Konya'da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğine "Şivlilik" denir.

'Şivlilik' kelimesinin kökeni tam olarak bilinmese de en güçlü tahmin, yöresel dilde "şivlilik"in, "kandil" anlamına geldiği yönündedir.

Şivlilik, Regaip Kandili'nin ilk gündüzüdür ve iki aşamalı olarak kutlanılır. Şivlilik kutlamaları, üç aylarda Regaib Kandili'nden bir gün önce gece başlar.

Kandil gecesi Şivilik kutlamaları, Osmanlı Devleti döneminde padişah II. Selim'den (1566-1574) itibaren gelenek olarak sürdürülmektedir.

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan en eski dini geleneklerden biri olan Şivikilte çocuklar akşam namazından sonra anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkar. Mahalle büyükleri uygun bir alanda ateş yakar. Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklardan bazıları ateşin üzerinden atlar. Şivilik kutlamaları ve eğlence, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eder.

Şivilik, Ramazan ayının başlangıcından altmış gün önce Regaib Kandili ile başlar. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı, manevi iklime geçişin ilk işaretlerini içinde barındırır. Şivlilik, Receb ayının ilk günüdür ve Konya'da 'Şivlilik Günü' olarak kutlanır. Konya halkı bu günü 'İlk Namaz' olarak da adlandırır.

Kandilden bir hafta önce çocuklar, gece sokağa çıkarak bu günün geleceğini, trampetlerle, kavallarla, fenerlerle mahalle mahalle dolaşarak haber verirler. Fenerini alan çocuk sokağa çıkar, yol ortasına gerilen ipe fenerini asar, bütün dükkanlar rengârenk, irili ufaklı karpuz, davul, sünme, kuyruklu ismi verilen kağıt fenerlerle, mumlarla donatılır. Çocuklar yakılan ateşin etrafında halka olur ve fener alayına katılırlar.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah erkenden maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata toplar.

Regaib kandilinin sabahında, ellerine poşetlerini alan çocuklar, mahalle mahalle, ev ev dolaşarak kapıyı açanlara 'Şivli şivli şişirmiş, erken kalkan pişirmiş, iki çörek bir börek, bize namazlık gerek. Şivliliiiiik...' diye bağırır.

Konya halkı da bu güne önceden hazırlanır ve çocuklara verilmek üzere alışveriş yapılır. Herkes maddi imkanlar dahilinde alınan hediyelerden (Bisküvi, çikolata, gofret, şeker vs.) kapıya gelen yani şivlilik toplayan çocuklara ikram eder.

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