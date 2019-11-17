Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

İstanbul ve Antalya’da 3 ailenin siyanürle ölümlerinin ardından toplu intihar mı cinayet mi soruları tartışılmaya başladı. Uzmanların ortak görüşü ise “Bu bir toplu intihar değil, kesinlikle cinayettir” şeklinde.

YARGILANACAKLARDI

Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay, “Bunlar intihar değil cinayettir. Basına ve topluma büyük görev düşüyor” diyor. Bu olayların ardından cinayeti işleyenin de hayatını kaybettiği için akıllara durumun cezasız kalabileceği geldiğini belirten, Prof. Dr. Erbay, “Siyanürü bulunduran kişi ve kurumlar hakkında da kanunun belli ilkeleri, düzenlemeleri vardır. Bu hususta kanunun o maddeyi elinde bulunduranlara bir takım dikkat ve özeni gösterme mecburiyeti getirmiştir. O dikkat ve özeni göstermemişse taksirle adam öldürme suçunu işlemiştir. Öte yanda her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Toplum olarak birbirimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz” dedi. Avukat Ümit Karadağ ise, “Bu olaya cinnet dense de cinayetle arasında fark var. Çünkü tasarlanarak gerçekleşen bir olay var. Öncesinde siyanür alınıyor. Hazırlanıyor ve ailedeki diğer bireylerin yaşam haklarını elinden alınıyor. Her 3 olayda da bu eylemi yapan kişi kurtulmuş olsaydı ‘Kasten Adam Öldürme’ fiilinden yargılanacaktı” diye konuştu.Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Dr. Kemal Er de, bu olayları toplu intihar olayları olarak değerlendirmenin doğru olmayacağını, olayların tüm açılarıyla teker teker ele alınması gerektiğini belirtti.