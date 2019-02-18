Siyer sınavı cevap anahtarı yayınlandı (2019 Siyer sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?)

Siyer sınavı Türkiye geneli birçok ilde 17 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Yarışma dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapıldı. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılan bilgi ölçme siyer sınavının ardından sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Sınava giren adaylar tarafından şimdi ise siyer sınav sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.



Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından her yıl Türkiye genelinde yüzbinlerce kişinin katılımıyla düzenlediği Siyer Sınav`ı bu yıl 17 Şubat’ta gerçekleştirilen sınavın cevap anahtarı yayınlandı.



Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "O'nu Oku O'nu Yaşa" sloganıyla Türkiye genelinde düzenlenen Umre Ödüllü Siyer Sınavı'na yüz binlerce kişi katıldı.





2010 yılından itibaren düzenli bir şekilde yapılan sınav, bu yıl 4 kategoriden oluştu.



Birinci kategoride 4 ve 5, ikinci kategoride 6, 7 ve 8, üçüncü kategoride 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile örgün eğitimde okumayıp 2000 ve sonrası doğumlu olanlar, dördüncü kategoride ise belirtilen eğitim durumları dışında kalanlar yarıştılar.



Bugün sabah erken saatlerinde sınava girecekleri okullara giden katılımcılar, çıkan soruları cevaplayarak, optiklere geçirdiler.



Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, "O'nu oku O'nu yaşa" sloganıyla Türkiye geneli düzenlenen ödüllü Siyer Sınavı, yüzbinlerin katılımıyla sona erdi.



"O'nu Oku O'nu Yaşa" Ödüllü Siyer Sınavının cevap anahtarları yayımlandı.



Sevdalıları Vakfı tarafından 17 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00 - 13.00 tarihleri arasında yapılan Siyer Sınavı başvuruları 3 Aralık 2018 - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılmıştı.









Dizüstü Bilgisayar, Bisiklet, Tablet, Kol Saati, Sırt Çantası, Eşarp/Futbol Topu, Satranç Takımı, Dua Yayın Kitap Seti, Flash Bellek 16 gb, Kitap Seti, Tam Altın, Umre, Yarım Altın, Çeyrek Altın, Powerbank (Taşınabilir Şarj Cihazı) gibi birbirinden önemli ödüllerin bulunduğu Siyer Sınavı büyük katılım ile gerçekleştirildi.



Sınav sonucunda dereceye girip umre ödüllü kazananlar, kendileri umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalarından birini (anne, baba, eş, kardeş veya çocuklardan-18 yaş ve üstü- birini) yerine gönderebilir. Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan ise mutlak surette bir mahreminin yanında olması gerekmektedir. Ancak kendileri ile gelecek mahreminin masrafları kendi şahsına aittir. Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar(pasaport işlemleri, kalkış noktasına kadar ki yol masrafları, umreye gidecek kişiden kaynaklı fazla ücret ödemesi gibi masraflar) şahsa aittir. Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.

