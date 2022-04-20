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Yaşam

SMA'lı Nilay için Almanya'da restorana konulan bağış kumbarası çalındı: Bu durumu anlatacak kelimeler bulamıyorum

Adıyaman'da Murat ve Remziye Çalış çiftinin SMA hastası kızları Nilay (3) için, bir yakınları tarafından Almanya'da restorana konulan bağış kumbarası çalındı.

DHA20 Nisan 2022 Çarşamba 14:58 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 14:58
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SMA tanısı konulan Nilay Çalış'ın tedavisi için ihtiyaç duyulan paranın toplanması için ailenin başvurusu üzerine Adıyaman'da valilik izniyle kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında aileye destek olmak için Almanya'nın Duisburg kentinde bir Türk vatandaşı tarafından işletilen restorana da Çalış'ın yakınlarının desteğiyle kumbara konuldu. Nilay bebeğin durumundan haberdar olanlar, tezgahtaki kumbaraya para atarak destek oldu. İçerisinde yaklaşık 3 bin euro bulunan kumbara, restorana müşteri gibi gelen kişi tarafından çalındı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından Alman güvenlik güçleri soruşturma başlattı.

Olayı haber alan Nilay bebeğin babası duruma tepki gösterdi. Murat Çalış, "Biz evladımızı sağlığına kavuşturabilmek için mücadele ederken, böyle bir vicdansızlık ile karşılaştık. Bu durumu anlatacak kelimeler bulamıyorum. Bir can söz konusu ve bu kumbarayı çalan kişinin de evladı olabilirdi" dedi.

Nilay bebeğin annesi Remziye Çalış da kumbaranın çalınmasına tepki göstererek, SMA hastalarına destek çağrısı yaptı.

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