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Yaşam

Sobadan gaz sızdı, 67 yaşındaki oğul öldü, 88 yaşındaki annenin tedavisi sürüyor

Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Recep Altun (67) hayatını kaybetti, annesi Fevziye Altun (88) ise hastanede tedaviye alındı. Recep Altun'un cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

DHA06 Ocak 2021 Çarşamba 14:49 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:49
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Olay, öğle saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli belediye işçisi Recep Altun, yalnız yaşayan annesinin ihtiyaçlarını karşılamak ve soba temizliği yapmak için gece onun evinde kaldı. Sabah evdeki bazı işleri yaptıktan sonra dinlenmek için uzanan anne ve oğlundan haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı, açan olmayınca da polise haber verdi.

Adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasıya eve girdi. Anne ve oğlunu hareketsiz bulan ekipler, sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Recep Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi, baygın olan annesi Fevziye Altun ise, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Altun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Recep Altun'un cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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