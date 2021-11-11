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Yaşam

Sobadan sıvan gaz karı kocayı ayırdı

Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Ökkeş Karayılan (67) hayatını kaybetti, eşi Hanım Karayılan (57) ise hastanede tedaviye alındı.

DHA11 Kasım 2021 Perşembe 14:54 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 14:54
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Olay, dün gece Bedirköy Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada bekçilik yapan Ökkeş ve Hanım Karayılan çifti, barındıkları evde sobayı yakarak uyudu. Sabah saatlerinde fabrikaya gelenler, şüphelenerek girdikleri evde hareketsiz bulduğu Karayılan çifti için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Ökkeş Karayılan'ın hayatını kaybettiği eşi Hanım Karayılan'ın ise durumunun ağır olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri Hanım Karayılan'ı Şehitkamil Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırırken, Ökkeş Karayılan'ın cenazesi ise jandarmanın incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna gönderildi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ökkeş Karayılan'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan Hanım Karayılan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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