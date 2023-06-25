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Yaşam

Şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

AA25 Haziran 2023 Pazar 07:09 - Güncelleme:
Şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
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Kazım Karabekir Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki ikametlerinde yaşayan Nurettin K. ve eşi Yeter K'den haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde çifti hareketsiz buldu.

Çiftin yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, banyodaki şofbeninden sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen Nurettin K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayati tehlikesi bulunan Yeter K. ise ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Nurettin K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Horasan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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