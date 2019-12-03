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Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Türkiye'nin bu akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi beklenirken, iç kesimlerde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde görülecek yağışların yağmur ve sağanak, zamanla Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Kar yağışlarının Eskişehir, Kütahya, Bilecik ile Ankara’nın güney ilçelerinde kuvvetli olacağı, perşembe günü iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam ettikten sonra cuma sona ereceği bekleniyor.

Sıcaklıkların, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, çarşamba Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli eseceği, yağışların etkisini kaybetmesiyle perşembe, cuma ve cumartesi iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma ve don olayı meydana geleceği öngörülüyor.

İstanbul'da, havanın bu akşam ve yarın çok bulutlu ve yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli poyrazla hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak 10 derecenin altına düşeceği, perşembe ve cuma günleri ise yağış yaşanmayacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da havanın yarın çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Kentte, perşembe ve cuma günleri yağış beklenmezken, sabah görülecek pus ve sis hadisesiyle gece ayazlarının etkili olacağı öngörülüyor.

İzmir'de ise beklentilere göre, havanın yarın çok bulutlu ve yağmurlu olacak, sıcaklıklar 10-12 dereceye kadar düşecek. Kentte, perşembe ve cuma yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bekleniyor.

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