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ŞOK 11 - 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünleri neler?

ŞOK 11 - 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı tüm ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. Tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören ŞOK aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. Kaliteli ürünleri cazip fırsatlarla sunan ŞOK markette bu hafta; Beyaz ve Renkliler için 3 kg Alo Toz Deterjan 14 TL'den, Sleepy Hijyenik Ped Mega Paket 15,95 TL'den, Molfix Mega Fırsat Paketi Çocuk Bezi Çeşitleri 69,95 TL'den ve Elseve Özel tarak Hediyeli 550 ml Şampuan Çeşitleri 17,90 TL'den satışa sunulacak. ŞOK 11 - 17 Eylül aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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ŞOK 11 - 17 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı tüm ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK'un bu hafta aktüel kataloğunda daha çok temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. Kaliteli ürünleri cazip fırsatlarla sunan ŞOK markette bu hafta; Beyaz ve Renkliler için 3 kg Alo Toz Deterjan 14 TL'den, Sleepy Hijyenik Ped Mega Paket 15,95 TL'den,  Molfix Mega Fırsat Paketi Çocuk Bezi Çeşitleri 69,95 TL'den ve Elseve Özel tarak Hediyeli 550 ml Şampuan Çeşitleri 17,90 TL'den raflardaki yerini alacak.
 
ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?
ŞOK markette bu hafta; Beyaz ve Renkliler için 3 kg Alo Toz Deterjan 14 TL'den, Sleepy Hijyenik Ped Mega Paket 15,95 TL'den,  Molfix Mega Fırsat Paketi Çocuk Bezi Çeşitleri 69,95 TL'den ve Elseve Özel tarak Hediyeli 550 ml Şampuan Çeşitleri 17,90 TL'den tüketicilere sunulacak. 
 
ŞOK 11 - 17 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 
 

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