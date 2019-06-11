ŞOK 11-14 aktüel ürünler indirim fırsatları başladı! 11-14 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta büyük indirim!

ŞOK 11-14 aktüel ürünler indirim kataloğundaki fırsatlar marketlerde sizlerle buluşuyor. Çok cazip fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar, ‘Bu hafta ŞOK aktüel indirim kataloğunda neler var?’ sorusuna yanıt arıyor. Ayrınca babalar günü için hediye almakta zorlanan vatandaşlar için pek çok seçecek sizlere sunuluyor. Peki, Bu hafta ŞOK aktüel indirim kataloğunda neler var? 11-14 Haziran aktüel ürünler listesinde babalar günü içinde hediyelik birçok ürün raflarda sizle için yerlerini aldı. Bu hafta marketlerde, Crown limonata 1 litre 2,45 TL, SuperFresh pizza King 14,95 TL'den satılırken, Erkek sandalet 29,90 TL, Hometech notebook Alfa 110 A 699 TL, Max Flex comfort ayakkabı 39,90 TL, Mikrofonlu oyuncu kulaklık 29,90 TL, Gezer erkek terlik 19,95 TL'den sizlere sunulacak. Gilette sensör 3 makine 24,90 TL, Clear cool Sport şampuan 21,90 TL, Clear cool Sport şampuan 17,90 TL, Rebul hediye seti 34,90 TL, Oyuncak yarış pisti ise 37,90 TL satılıyor. Ayrıca yapacağını alışverişle fiyatta size büyük fırsatlar sunan ŞOK, 12 Haziran 2019 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde ise Doğuş Tiryaki çay 500 gram 13,50 TL yerine 10 TL fiyatı ile sizlerle buluşacak. İşte ayrıntılar…

ŞOK 11-14 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞUNDA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK Aktüel 11 Haziran 2019 kataloğu ile bu hafta Babalar Gününe özel indirim fırsatları sizlerle buluşuyor.

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.