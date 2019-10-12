ŞOK 12-15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var?

ŞOK markette bu hafta neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. ŞOK 12 - 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK market aktüel ürünler listesinde; Teba Seramik Tabanlı Ütü 79,90 TL'den, Titiz Bien Star Temizlik Seti 59,90 TL'den, Vileda Yedek Paspas 9,99 TL'den, Çamaşır Kurutmalık 45 TL'den ve 3 Basamaklı Merdiven 49,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK MARKETTE BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK market aktüel ürünler listesinde; Teba Seramik Tabanlı Ütü 79,90 TL'den, Titiz Bien Star Temizlik Seti 59,90 TL'den, Vileda Yedek Paspas 9,99 TL'den, Çamaşır Kurutmalık 45 TL'den ve 3 Basamaklı Merdiven 49,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK 12 - 15 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!