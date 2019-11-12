ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK marketin bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu olarak karşımıza çıkıyor. ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda; elektrikli ızgara 79,90 TL'den, balık tavası 49,90 TL'den, yemek termosu 59,90 TL'den, Playstation 4 PRO 2.699 TL'den satışa sunulacak. ŞOK 13 Kasım aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.