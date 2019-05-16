ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu
Vatandaşların merakla beklediği, ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren (15 Mayıs) geçerli olacak ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunun büyük sürprizle var. Bu haftaki fırsatlar listesinde kutsal Ramazan ayında da bulunmamız sebebiyle gıda ürünleri ön planda. Peki, ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Piyale mantı 500gr 2,45 TL, Piyale erişte 500 gr 3,25 TL, Tunus Hurması 250 gr 4,95 TL, SuperFresh Kayseri Mantısı 450 gr 5,90 TL, Barilla makarna çeşitleri 500 gr 2,93 TL, Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 500 ml, İkincisi %50 indirimli birinci ürün 14,95 TL, ikinci ürün 4,47 TL'den satılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları...
ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftaki ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunda büyük fırsatlar var. 15-21 Mayıs tarihleri arasından geçerli olacak bu aktüel ürünler listesinde özellik Ramazan ayında olmamız sebebiyle gıda ürünleri ağırlıkta. Peki, ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Merak eden vatandaşlarımız için listenin tamamını haberimizde derledik. Listede, Piyale mantı 500gr 2,45 TL, Piyale erişte 500 gr 3,25 TL, Tunus Hurması 250 gr 4,95 TL, SuperFresh Kayseri Mantısı 450 gr 5,90 TL, Barilla makarna çeşitleri 500 gr 2,93 TL, Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 500 ml, İkincisi %50 indirimli birinci ürün 14,95 TL, ikinci ürün 4,47 TL'den satılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.