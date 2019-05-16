24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0183
  • 6,7495
  • 249.792
  • 87.636
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu

Vatandaşların merakla beklediği, ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bugünden itibaren (15 Mayıs) geçerli olacak ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunun büyük sürprizle var. Bu haftaki fırsatlar listesinde kutsal Ramazan ayında da bulunmamız sebebiyle gıda ürünleri ön planda. Peki, ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Piyale mantı 500gr 2,45 TL, Piyale erişte 500 gr 3,25 TL, Tunus Hurması 250 gr 4,95 TL, SuperFresh Kayseri Mantısı 450 gr 5,90 TL, Barilla makarna çeşitleri 500 gr 2,93 TL, Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 500 ml, İkincisi %50 indirimli birinci ürün 14,95 TL, ikinci ürün 4,47 TL'den satılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftaki ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunda büyük fırsatlar var. 15-21 Mayıs tarihleri arasından geçerli olacak bu aktüel ürünler listesinde özellik Ramazan ayında olmamız sebebiyle gıda ürünleri ağırlıkta. Peki, ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Merak eden vatandaşlarımız için listenin tamamını haberimizde derledik. Listede, Piyale mantı 500gr 2,45 TL, Piyale erişte 500 gr 3,25 TL, Tunus Hurması 250 gr 4,95 TL, SuperFresh Kayseri Mantısı 450 gr 5,90 TL, Barilla makarna çeşitleri 500 gr 2,93 TL, Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 500 ml, İkincisi %50 indirimli birinci ürün 14,95 TL, ikinci ürün 4,47 TL'den satılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

ŞOK MARKET HAKKINDA
 
Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Binali Yıldırım öğrencilerin iftar davetini kırmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

New York´ta helikopter nehre düştü

New York´ta helikopter nehre düştü

Sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat

Sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA