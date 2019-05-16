ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu

ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftaki ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunda büyük fırsatlar var. 15-21 Mayıs tarihleri arasından geçerli olacak bu aktüel ürünler listesinde özellik Ramazan ayında olmamız sebebiyle gıda ürünleri ağırlıkta. Peki, ŞOK 15-21 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Merak eden vatandaşlarımız için listenin tamamını haberimizde derledik. Listede, Piyale mantı 500gr 2,45 TL, Piyale erişte 500 gr 3,25 TL, Tunus Hurması 250 gr 4,95 TL, SuperFresh Kayseri Mantısı 450 gr 5,90 TL, Barilla makarna çeşitleri 500 gr 2,93 TL, Golf Maraşım Dondurma Çeşitleri 500 ml, İkincisi %50 indirimli birinci ürün 14,95 TL, ikinci ürün 4,47 TL'den satılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.