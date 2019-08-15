ŞOK 17 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markette bu hafta neler var?
ŞOK 17 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK markette bu hafta neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her hafta müşterilerine uygun fiyatlı ürünler sunan ŞOK markette bu hafta da birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK marketin aktüel ürünleri hızlıca tükeniyor. Heyecanla beklenen aktüel ürünlerde bu hafta; katlanır kamp masası 89,90 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere Tursil Matik Çamaşlır Deterjanı 15,00 TL'den ve Finish Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 30’lu 15,00 TL'den satışa sunulacak. ŞOK 17 Ağustos aktüel ürünler kataloğuna hep birlikte göz atalım..
ŞOK 17 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK markette bu hafta neler var? merak ediliyor. Herhafta müşterilerine birbirinden güzel ürünleri uygun fiyatla sunan ŞOK marketin aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler yine raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; katlanır kamp masası 89,90 TL'den, 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere Tursil Matik Çamaşlır Deterjanı 15,00 TL'den ve Finish Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 30’lu 15,00 TL'den satılacak. ŞOK 17 Ağustos aktüel ürünler listesi sizlerle...
ŞOK MARKETTE BU HAFTA NELER VAR?
Yastık Alezi 9.99 TL. %100 Pamuktan üretilmiş olan Bebek Body 6.99 TL. Paşabahçe Desenli Kapaklı 1000 cc Kavanoz 2.25 TL. Desenli Kavanoz Kapağı sadece 0.39 krş.
Barbie Deniz Kızı Bebek 32.90 TL. Gokıdy markası ve kalitesi ile Çek Bırak Dev Metal Arabalar 19.95 TL. Neşeli Evim 15.95 TL. İş araçları 2’li set 14.95 TL. Pilsan Markası ile Plastik Top 50 ‘li 11.95 TL. Meyve Sandığı 11.95 TL. Kırılmaz 3’lü Mini arabalar sadece 11.95 TL. Tursil Matik 4.5 kg Çamaşır deterjanı 25.90 TL yerine sadece 15 TL. Finish Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Tableti 30 ‘lu set 19-20 Ağustos tarihlerinde 29.90 TL yerine sadece 15 TL.
ŞOK 17 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA
ŞOK 14 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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