ŞOK 18 Eylül 2019 kataloğu yayınlandı! ŞOK market aktüel ürünler neler?

ŞOK market aktüel ürünler neler? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ŞOK 18 Eylül 2019 kataloğu yayınlandı. ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı katalog yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. 8 Eylül 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl garantili Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL'den, Kumsal Sahan çeşitleri 17,95 TL'den ve Psycholed Oyuncu Klavye 279 TL'den satılıyor. ŞOK 18 Eylül 2019 kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER NELER?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 2 yıl garantili Teba Elektrikli Çelik Su Isıtıcı 47,90 TL'den, Kumsal Sahan çeşitleri 17,95 TL'den, Psycholed Oyuncu Klavye 279 TL'den, Alo 7kg Toz Çamaşır Deterjanı 35,90 TL'den, Bic Mutfak Çakmağı 9,99 TL'den raflardaki yerini alacak.

ŞOK 18 EYLÜL 2019 KATALOĞU YAYINLANDI!