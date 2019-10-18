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ŞOK 19 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler neler?

ŞOK 19 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler müşteriler ile buluşacak. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; Dijitsu 32' Uydu Alıcılı HD Led Tv 799 TL'den, Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL'den, Duracell Powerbank 10.050 Mah 149 TL'den, Bluetooth Hoparlör 34,90 TL'den, Pamuk Battaniye 150x220 cm 39,90 TL'den, Kadın/Erkek Kışlık Terlik 7,99 TL'den ve Kadın Uyku Çorap 5,99 TL'den satılacak.

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ŞOK market aktüel ürünler neler? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK 19 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında.  Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından hızlıca tüketiliyor. ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; Dijitsu 32" Uydu Alıcılı HD Led Tv 799 TL'den, Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL'den, Duracell Powerbank 10.050 Mah 149 TL'den, Bluetooth Hoparlör 34,90 TL'den, Pamuk Battaniye 150x220 cm 39,90 TL'den, Kadın/Erkek Kışlık Terlik 7,99 TL'den ve Kadın Uyku Çorap 5,99 TL'den raflardaki yerini alacak. 
 
ŞOK MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER NELER? 
ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; Dijitsu 32" Uydu Alıcılı HD Led Tv 799 TL'den, Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL'den, Duracell Powerbank 10.050 Mah 149 TL'den, Bluetooth Hoparlör 34,90 TL'den, Pamuk Battaniye 150x220 cm 39,90 TL'den, Kadın/Erkek Kışlık Terlik 7,99 TL'den ve Kadın Uyku Çorap 5,99 TL'den raflardaki yerini alacak. 
 
ŞOK 19 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 
 
 

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