29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0095
  • 6,7072
  • 248.057
  • 87.569
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesinde bayram şekeri ve çikolata fırsatları! 29 Mayıs ŞOK aktüel ürünler listesindeki bayram fırsatları neler?

ŞOK 29 aktüel ürünler listesi reyonlardaki yerlerini aldı. Bugün itibari ile ŞOK aktüel ürünler listesindeki bayram şekeri ve çikolata fırsatları 4 Haziran’a kadar geçerli olmak üzere ŞOK marketler zincirlerinde sizleri bekliyor. Ramazan Bayramına sayılı günler kal ev alışverişi yapmaya başlayan vatandaşlar bayram şekeri ve çikolatalarını uygun fiyata en yakınlarındaki ŞOK’tan alabilirler. Peki, ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesinde çikolata ve bayram şekeri ne kadar? Godiva madlen çikolata 200 gr. 24,95 TL, Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 23,75 TL, Elvan fondante sütlü fondan 500 gr 12,95 TL’den satılırken Şölen Octavia poşet 500 gr. 18,95 TL’den satılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları…

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 

ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesindeki bayram şekeri ve çikolata fırsatları 4 Haziran’a kadar ŞOK marketler zinciri reyonlarında sizleri bekliyor olacak. Ramazan Bayramına sayılı günler kal ev alışverişi yapmaya başlayan vatandaşlar bayram şekeri ve çikolatalarını uygun fiyata en yakınlarındaki ŞOK’tan alabilirler. Peki, ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler listesinde çikolata ve bayram şekeri ne kadar? Godiva madlen çikolata 200 gr. 24,95 TL, Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 23,75 TL, Elvan fondante sütlü fondan 500 gr 12,95 TL’den satılırken Şölen Octavia poşet 500 gr. 18,95 TL’den satılıyor. Kaliteli şekerli de uygun ve cazip fiyata almanı mümkün. Karmen badem şekeri/böğürtlen draje 160 gr. 9,95 TL’den satılırken, Saray sütlü çikolatin 300 gr. 6,95 TL, Ülker çikolatin sütlü çikolata 400 gr. 19,90 TL, ülker hobby fındıklı bar 250 gr ise 6,45 TL’den sizleri bekliyor olacak. İşte haberimizin detayları…

ŞOK 29 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Pençe Harekatı´na dair yeni görüntüler yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

Pençe Harekatı'nda PKK üsleri böyle vuruldu

Pençe Harekatı'nda PKK üsleri böyle vuruldu

Türkiye Yazarlar Birliği neden susuyor?

Türkiye Yazarlar Birliği neden susuyor?

Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu

Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'Etek boyu' tartışması

Duruşmada kadın avukatla hakim arasında 'Etek boyu' tartışması

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

Su-57 savaş uçağı seri üretime hazır

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

ASELSAN'dan müthiş başarı! O ülkeye de ihraç edecek

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı
 

POPÜLER HABERLER

Bahçelievler´de kontrollü yıkım kontrolden çıktı.. İşte o anlar

Bahçelievler´de kontrollü yıkım kontrolden çıktı.. İşte o anlar

Çalışmalar başladı! İşte son hali...

Çalışmalar başladı! İşte son hali...

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

18 ülke, 34 gözlemci katıldı! Kurtaran-2019 göz doldurdu...

İnşaat çalışmasında bulundu! Herkes şaşırdı...

İnşaat çalışmasında bulundu! Herkes şaşırdı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA