ŞOK 8-11 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel hafta sonu indirim fırsatları sizlerle!

ŞOK 8-11 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel hafta sonu indirim fırsatları 8-11 Haziran arasında sizlerle buluşacak. Özellikler dönemsel ürünlere ağırlık veren ŞOK marketler zincirinde yaz mevsimine uygun pek çok kaliteli ürün çok uygun fiyatlarla raflardaki yerlerini almış olacak. ŞOK marketler zincirinde tekstilden dondurma ürünlerine kadar pek çok ürün sizleri bekliyor. Peki, 8-11 Haziran’da ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? ‘Evin ihtiyaçları ŞOK ucu’ kampanyasıyla sizlere sunulan ürünler arasında saten yatak örtüsü&yastık seti 129,00 TL, kapitone yatak örtüsü 49,90 TL, tek kişilik kapitoneli yatak alezi 22,50 TL, çift kişilik kapitoneli yatak alezi 32,50 TL’den satılıyor. Temizlik ürünlerinde ise Tursil jel deterjan 2310 ml-33 yıkama 17,00 TL’den satılıyor olacak. Dönemsel ürünlerin bir diğerinde ise Kahramanmaraş dondurması 500 ml 9,00TL’den satılıyor. İşte ŞOK 8-11 Haziran aktüel ürünler listesindeki ayrıntılar…

8-11 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK 6-11 HAZİRAN ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.