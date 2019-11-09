ŞOK 9 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK 9 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK market aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğu yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tüketiliyor. ŞOK marketin bu haftaki aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda; Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL'den, French Press 9,99 TL'den, Powerbank 59,90 TL'den, kadın/erkek pijama takımı 39,90 TL'den, dekoratif yolluk 59,90 TL'den, mikrofiber yorgan tek kişilik 49,90 TL'den satışa sunulacak. ŞOK 9 Kasım 2019 aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.