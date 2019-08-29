ŞOK kırtasiye ürünleri 2019 kataloğu yayında! ŞOK okul malzemeleri geldi mi? ŞOK kırtasiye ürünleri 2019 kataloğu yayında. ŞOK okul malzemeleri geldi mi? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Eylül ayının yaklaşıyor olması ile birlikte herkesi okul alışverişi heyecanı sardı. Okulların açılmasına az bir süre kala veliler en uygun okul alışverişini yapabilecekleri marketler hakkında internet araştırmaları yapmaya başladılar. ŞOK markette, A4 defter 5,50 TL'den, 72 yaprak A4 defter 4,75 TL'den, 80 yaprak A4 defter 3,99 TL'den, 80 yaprak kareli çizgili A4 defter 3,50 TL'den satışa sunulacak. ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.