ŞOK kırtasiye ürünleri 2019 kataloğu yayında! ŞOK okul malzemeleri geldi mi?
ŞOK kırtasiye ürünleri 2019 kataloğu yayında. ŞOK okul malzemeleri geldi mi? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Eylül ayının yaklaşıyor olması ile birlikte herkesi okul alışverişi heyecanı sardı. Okulların açılmasına az bir süre kala veliler en uygun okul alışverişini yapabilecekleri marketler hakkında internet araştırmaları yapmaya başladılar. ŞOK markette, A4 defter 5,50 TL'den, 72 yaprak A4 defter 4,75 TL'den, 80 yaprak A4 defter 3,99 TL'den, 80 yaprak kareli çizgili A4 defter 3,50 TL'den satışa sunulacak. ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
ŞOK kırtasiye ürünleri 2019 kataloğu yayında. ŞOK okul malzemeleri geldi mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm öğrencileri ve velileri okul alışverişi heyecanı sardı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler en uygun okul alışverişini yapabilecekleri marketleri araştırmaya başladılar. ŞOK markette; A4 defter 5,50 TL'den, 72 yaprak A4 defter 4,75 TL'den, 80 yaprak A4 defter 3,99 TL'den, 80 yaprak kareli çizgili A4 defter 3,50 TL'den, Tel dikişli A5 defter 2,50 TL'den, Karton kapak resim defteri 3,50 TL'den satılacak. ŞOK kırtasiye ürünleri kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...
ŞOK OKUL MALZEMELERİ GELDİ Mİ?
ŞOK markette; A4 defter 5,50 TL'den, 72 yaprak A4 defter 4,75 TL'den, 80 yaprak A4 defter 3,99 TL'den, 80 yaprak kareli çizgili A4 defter 3,50 TL'den, Tel dikişli A5 defter 2,50 TL'den, Karton kapak resim defteri 3,50 TL'den, anaokulu çantası çeşitleri 14,95 TL'den satılacak.
ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2019 KATALOĞU YAYINDA!
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