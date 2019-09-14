ŞOK market 18 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK aktüel ürünleri neler? ŞOK market 18 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? ŞOK aktüel ürünleri neler? sorularının yanıtları tüm ŞOK market müşterileri tarafından merak ediliyor. Müşterilerine uygun fiyatlı ürünleri sunan ŞOK markette tüm ihtiyaçlarımıza yönelik ürün bulabilme imkanımız var. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı katalog yayınlayan ŞOK marketin aktüel ürünleri müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK market 11-17 Eylül kataloğunda Beyaz ve Renkliler için 3 kg Alo Toz Deterjan 14 TL'den, Sleepy Hijyenik Ped Mega Paket 15,95 TL'den, Molfix Mega Fırsat Paketi Çocuk Bezi Çeşitleri 69,95 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK market aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım...