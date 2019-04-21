ŞOK market 24 Nisan aktüel ürünler listesi bu hafta! 24 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK market 24 Nisan aktüel ürünler listesi yayınladı. Her hafta cazip fiyatlarla kaliteli ürünler ulaştıran ŞOK market, 24 Nisan aktüel ürünler listesini duyurdu. ŞOK aktüel ürünler listesi 23 Nisan ulusal Egemenli ve Çocuk Bayramı dolayısı ile çocuklara yönelik indirimler ön planda. Akıllı Çocuk saati 199.00 TL, Notebook Alfa 110A 699.00 TL, Ezplorer Akülü ATV 279.00 TL, Lisanslı Oyun Çadırı 34.00 TL’den satılırken, büyükler için ev ekonomisine yönelik fiyatlarda gözden kaçmıyor. Osmancık Pirinç 17,75 TL, Nohut 7 TL, Kuru Fasulye 8,15’ten satılırken Kırmızı Pul Biber 5,95’e satılıyor. İşte, 24 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu haberimizin detaylarında...

ŞOK 24 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

24 Nisan broşüründe granit kek kalıbı çeşitleri 14.95 TL, ölçü kabı 12.95 TL, Borcam marka yuvarlak tepsi 19.95 TL, baton kek kalıbı 16.95 TL, Kumsal marka granit efektli cam kapaklı karnıyarık tencere 47.90 TL fiyatı ile yer alıyor.

ŞOK 20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Cumartesi kataloğunda akıllı çocuk saati 199 TL’den, notebook alfa 110A 699 TL’den, lisanslı oyun çadırı 34.90 TL’den, lisanslı çocuk askılık 19.95 TL’den satışa çıkarıldı.

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz. 2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.