ŞOK market 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK marketin aktükel ürünleri güncel olarak araştırılıyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta; Omo Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 1950 ml 23 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Sukulent Saksı Çiçeği 3,99 TL'den, Teba Mini Tost Makinesi 49,90 TL'den, Paşabahçe Aqua Bardak 285 cc 1,75 TL'den ve Paşabahçe Invitation Oval Tabak 15 cm 2,25 TL'den raflardaki yerini alacak. ŞOK market aktüel ürünleri kataloğu sizlerle...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

ŞOK markette bu hafta; Omo Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 1950 ml 23 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Sukulent Saksı Çiçeği 3,99 TL'den, Teba Mini Tost Makinesi 49,90 TL'den, Paşabahçe Aqua Bardak 285 cc 1,75 TL'den ve Paşabahçe Invitation Oval Tabak 15 cm 2,25 TL'den satışa çıkarılıyor.

ŞOK MARKET 5 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!