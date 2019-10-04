28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7083
  • 6,2611
  • 274.8
  • 103339
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

ŞOK market 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK market 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK markette tüm ihtiyaçlarımıza yönelik ürünler raflardaki yerini indirimli fiyatlar ile alıyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta; Omo Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 1950 ml 23 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Sukulent Saksı Çiçeği 3,99 TL'den, Teba Mini Tost Makinesi 49,90 TL'den, Paşabahçe Aqua Bardak 285 cc 1,75 TL'den ve Paşabahçe Invitation Oval Tabak 15 cm 2,25 TL'den satışa çıkarılacak. ŞOK market 5 - 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu sizlerle...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ŞOK market 5 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK aktüel ürünleri neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ŞOK marketin aktükel ürünleri güncel olarak araştırılıyor. Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta; Omo Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 1950 ml 23 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Sukulent Saksı Çiçeği 3,99 TL'den, Teba Mini Tost Makinesi 49,90 TL'den, Paşabahçe Aqua Bardak 285 cc 1,75 TL'den ve Paşabahçe Invitation Oval Tabak 15 cm 2,25 TL'den raflardaki yerini alacak. ŞOK market aktüel ürünleri kataloğu sizlerle... 
 
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?
ŞOK markette bu hafta; Omo Siyahlar İçin Sıvı Deterjan 1950 ml 23 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir), Sukulent Saksı Çiçeği 3,99 TL'den, Teba Mini Tost Makinesi 49,90 TL'den, Paşabahçe Aqua Bardak 285 cc 1,75 TL'den ve Paşabahçe Invitation Oval Tabak 15 cm 2,25 TL'den satışa çıkarılıyor. 
 
ŞOK MARKET 5 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

 

Zabıta seyyar satıcının ürünlerini döktü, vatandaş toplanıp para verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kulağında görünce hastaneye koştular! Genç kız kabusu yaşadı

Kulağında görünce hastaneye koştular! Genç kız kabusu yaşadı

İflasını açıklamıştı, Türk iş adamı talip oldu

İflasını açıklamıştı, Türk iş adamı talip oldu

Üniversite hastanelerine ek ödeme

Üniversite hastanelerine ek ödeme

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Rumlara sert çıkış: Asla kabul etmeyeceğiz

Rumlara sert çıkış: Asla kabul etmeyeceğiz

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

İETT’de bir kriz daha: Vatandaş çileden çıktı!

İETT’de bir kriz daha: Vatandaş çileden çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Kızgın işçi önce patronun cipini sonra tırı parçaladı

Kızgın işçi önce patronun cipini sonra tırı parçaladı

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA