ŞOK market 5 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! 5 Şubat ŞOK aktüel listesinde neler var?

04.02.2020 11:38 - Güncelleme: 04.02.2020 11:38

5 Şubat ŞOK aktüel listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ŞOK market 5 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta; Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL'den, Lava Döküm Tava 64,90 TL'den, Çelik Kepçe ve Çelik Kevgir Çeşitleri 12,95 TL'den ve Siyah Bakır Baskılı Dikdörtgen Tepsi 14,95 TL'den raflardaki yerini alacak.

5 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL LİSTESİNDE NELER VAR?

Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL'den,

Lava Döküm Tava 64,90 TL'den,

Çelik Kepçe ve Çelik Kevgir Çeşitleri 12,95 TL'den,

Borcam Dikdörtgen Gravürlü Tepsi 29,95 TL'den,

Çekmece Kaşıklık 9,99 TL'den,

Lav Alya Çay Seti 24,95 TL'den,

Lav 3’lü Keops Bardak 9,99 TL'den,

Siyah Baykuş Askılık 12,95 TL'den,

Siyah Bakır Baskılı Yağlık 6,99 TL'den,

Siyah Bakır Baskılı Kavanoz 5,99 TL'den,

Siyah bakır Baskılı 660c Kavanoz 4,99 TL'den,

Siyah Bakır Baskılı Dikdörtgen Tepsi 14,95 TL'den,

Siyah Kulplu Sunum Tepsisi 9,99 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK MARKET 5 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!