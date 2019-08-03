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ŞOK markette bu hafta neler var? ŞOK 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında!

ŞOK markette bu hafta neler var? sorusunun yanıtı tüm ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. Müşterilerine uygun fiyat avantajı ile birbirinden güzel ürünleri sunan ŞOK markette aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüel ürünleri her hafta çarşamba ve cumartesi günleri raflardaki yerini alıyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel fırsatlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar şimdiden yeni gelecek ürünleri araştırmaya başladılar. ŞOK market aktüel ürünlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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ŞOK markette bu hafta neler var? merak ediliyor. ŞOK 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK marketin herhafta raflardaki yerini alan aktüel ürünleri müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Her  hafta çarşamba ve cumartesi günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Müşteriler ise aktüel ürünlerin neler olduğunu önceden araştırıyorlar. ŞOK markete bugün dijital baskül 37,50 TL, 2’li banyo paspas takımı 39,90 TL olarak geldi. ŞOK market aktüel ürünlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
ŞOK MARKETTE BU HAFTA NELER VAR? 
ŞOK markette 3-6 Ağustos 2019 tarihleri arasında; dijital baskül 37,50 TL, 2’li banyo paspas takımı 39,90 TL'den satışa çıkarılıyor. 
 
ŞOK 7 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
ŞOK market 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu henüz yayınlanmadı. ŞOK market 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlan ır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
ŞOK 3-6 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
 

ŞOK 31 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

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