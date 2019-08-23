ŞOK okul malzemeleri ne zaman gelecek? ŞOK market kırtasiye ürünleri geldi mi?
ŞOK okul malzemeleri ne zaman gelecek? ŞOK market kırtasiye ürünleri geldi mi? sorularının yanıtları tüm ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. Okulların açılmasına az bir süre kala veliler en uygun okul alışverişini yapabilecekleri marketleri araştırmaya başladılar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü, uyum haftası ise 5-6 Eylül’de başlayacak. ŞOK market aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
ŞOK okul malzemeleri ne zaman gelecek? ŞOK market kırtasiye ürünleri geldi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Eylül ayının yaklaşması ile birlikte veliler en uygun okul malzemelerini nereden alabileceklerini merak ediyorlar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü uyum haftası ise 5-6 Eylül’de başlayacak. ŞOK okul malzemeleri ve ŞOK aktüel ürünler listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...
ŞOK OKUL MALZEMELERİ NE ZAMAN GELECEK?
ŞOK markete kırtasiye ürünlerinin ne zaman geleceği henüz açıklanmadı. ŞOK okul malzemeleri kataloğu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detaylarında yer alacak. Okullar 9 Eylül tarihinde uyum haftası 5-6 Eylül’de başlayacak. Bu tarihlerden önce kırtasiye malzemelerinin geleceği tahmin ediliyor.
ŞOK 21 – 27 AĞUSTOS 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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