İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor
Yaşam

Sokağa çıkma yasağını delen genç: Allah bana ceza veriyor

İki günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından gece saatlerinde Alibeyköy'de devriye gezen polis ekipleri, yasağı delen 21 yaşındaki genci yakaladı. 35 gündür evden çıkmadığını belirterek kurtulmak için çeşitli bahaneler sıralayan gence 3 bin 182 lira idari para cezası kesildi. Cezayı duyan genç, “Allah bana ceza veriyor” dedi.

IHA12 Nisan 2020 Pazar 09:46 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 09:50
ABONE OL

İki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından polis 24 saat devriye gezmeye başladı. Eyüpsultan Alibeyköy’de gece saatlerinde dolaşan polis, Namık Kemal Caddesi üzerinde genç bir şahsın yürüdüğünü gördü. Şahsı durduran polis, neden dışarıda olduğunu sordu. Gencin “araçla beni evden aldılar burada bıraktılar” demesi üzerine polis kimliğini görmek istedi. Üzerinde kimlik olmadığı anlaşılan gence, polis cezai işlem yapılacağını söyledi.

“Allah ceza veriyor”

Cezayı duyan genç, 35 gündür evden çıkmadığını belirterek polisi ikna ermeye çalıştı. Maske ve eldiven de takmayan genç, "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet"ten 3 bin 182 lira idari para cezası kesilmek üzere Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezine götürüldü. M.S.E. isimli genç karakola götürüleceği esnada, “Allah bana ceza veriyor” dedi. Polis ekipleri karakola götürdükleri gence maske uzatarak sağlığı için takmasını söyledi.

Polis merkezinde cezai işlem uygulanan genç ardından serbest bırakıldı.

Devlet misafirhaneleri evsizlerin hizmetine açıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz
Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz
Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz

Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Sumudica: 'Zatürre sanmıştım fakat koronavirüse yakalanmışım'
Sumudica: 'Zatürre sanmıştım fakat koronavirüse yakalanmışım'

Sumudica: 'Zatürre sanmıştım fakat koronavirüse yakalanmışım'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.