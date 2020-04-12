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Yaşam

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve alkollü araç kullanan sürücüye 10 bin TL ceza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye 10 bin 150 lira para cezası verilirken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

AA12 Nisan 2020 Pazar 07:46 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 07:48
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağına ilişkin uygulama yapan Nazilli Emniyet Müdürülüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'nde, Emrah A. (26) idaresindeki 09 RB 958 plakalı aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan kontrolde 92 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye trafik suçlarından 7 bin lira, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı da 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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