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Yaşam

Sokak düğününde bir gün arayla iki saldırı: 5 yaralı

Çorum'da sokak düğününde birer gün arayla düzenlenen iki silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

DHA19 Haziran 2021 Cumartesi 09:03 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 09:03
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Ulukavak Mahallesi'nde önceki gün başlayan sokak düğününe misafir olarak katılan Nurullah D. (22), husumetli olduğu Batuhan Y.'nin (23) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Nurullah D., çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İKİNCİ SALDIRI

Dün akşam da devam eden düğünde oyun oynanırken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle açılan ateş sonucu Semih T. (19), Emre E. (22)., Musa K. (23) ve Hüseyin E. (28) bacaklarına isabet eden saçmalarla yaraladı. Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralıların bulunduğu hastanede ve düğünün gerçekleştiği sokakta geniş güvenlik önlemi alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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