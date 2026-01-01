İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9666
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Sokak ortasında akraba kavgası! Önce yeğenini sonra kendini vurdu
Yaşam

Sokak ortasında akraba kavgası! Önce yeğenini sonra kendini vurdu

Kırıkkale'de iki akraba grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, tabancayla ateş ettiği sırada önce yeğenini, ardından kazara kendisini yaraladı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

IHA1 Ocak 2026 Perşembe 07:17 - Güncelleme:
Sokak ortasında akraba kavgası! Önce yeğenini sonra kendini vurdu
ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.İ. (52), A.İ. (62) ve Y.İ. (20) ile K.D. (22) ve S.C. (20) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sırasında A.İ., tabancayla ateş ederek önce yeğeni Y.İ.'yi, ardından kazara kendisini yaraladı. Kavga sırasında K.D. ise sopayla başından yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri kısa sürede sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan A.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Y.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı kavga ile polis ekiplerinin olay yerine geliş anları dahil yaşananların tamamı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.