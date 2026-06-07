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Yaşam

Sokak ortasında dehşet! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü.

AA7 Haziran 2026 Pazar 17:07 - Güncelleme:
Sokak ortasında dehşet! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
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Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta Erdal T. (35) ile eşi Elif T. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal T, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Elif T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elif T'nin 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Kocaeli cinayet
  • bıçak saldırısı
  • dilovası

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