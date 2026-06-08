Sokak ortasında kan donduran cinayet! Cani koca için istenen ceza belli oldu

Ümraniye ilçesi Ihlamurkuyu Mahallesi'nde 17 Ağustos 2025 tarihinde, Umıd Sattarov, Özbekistan uyruklu Nıgına Sattarova'nın (33) sokak ortasında boğazını satırla kestikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Nıgına Sattarova'nın aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini belirlemişti. Yaşanan olayda gözaltına alınan Umıd Sattarov ve cinayete yardım ettiği tespit edilen Urınboy Botırbekov çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanmıştı.

"ARAMIZI DÜZELTMEK İÇİN YANINA GİTTİM"

Şüpheli Sattarov savcılık ifadesinde, "Ben Özbekistan vatandaşıyım, Özbekistan'da Nıgına ile evlenmiştim. 2 tane çocuğumuz var. 4-5 ay kadar önce Türkiye'ye geldim. Şu anda kaçak yaşıyorum. Eşim bir ara Özbekistan'a gidip geldi. İstanbul'a geldiğinde ise tartıştığımız için başka yerde oturuyordu. Ben onun çalıştığı yere ve evine gidiyordum. İstanbul'a geldikten sonra ben eşimi başka erkeklerle gördüm. El ele tutuşmuşlardı. Karşılarına çıktım, eşime 'neden böyle yapıyorsun' dedim. Eşim ise 'istediğimi yaparım sen karışma' dedi. Ben 17 Ağustos günü izinliydim. O gün saat 20.00-21.00 sıralarında konuşmak, aramızı düzeltmek için eşimin çalıştığı yerin yakınlarına gittim. Orada sokakta eşimin çıkmasını bekledim. Biraz sonra eşim iş yerinden çıktı. Yanıma geldi. Ben sokakta onun yanına doğru gittim. Aramızda 7-8 metre vardı. O kadar yaklaşmadım. Eşime 'nasılsın iyi misin' dedim. 'Yeter artık bu gezmelerin, aramız böyle olmasın, ismini memlekette harap etme, bak biz evliyiz sen başkalarıyla birlikte olursan biz nasıl gezeceğiz birlikte olacağız, ortada iki kızımız var' dedim" şeklinde konuştu.

"ÖZBEK BİR KIZ ÖLDÜRÜLMÜŞ DİYE YAZDI"

Şüpheli Sattarov ifadesinin devamında, "Bunun üzerine eşim, 'istediğimle birlikte olurum, istediğim işimi yapacağım, sen karışma, eskiden de böyleydi zaten' dedi. Eşim daha sonra, 'sana en son söylüyorum, yanıma bir daha gelsen seni Türklere öldürteceğim, öldüreceğim' dedi. Benim kafam şişti. Ondan sonra bir şey hatırlamıyorum. Saat 22.00-22.30 sıralarında bir arkadaşım Telegram'dan bana yazdı. Bizim sokağın yanında Özbek bir kız öldürülmüş diye yazdı. Beni haberdar etmek istedi. Bu bana yazan kişiye de 'sen de kendine dikkat et, polisler seni yakalamasın' dedim. Çünkü bu kişi kaçak kişidir, kaçak çalışmaktadır. Ben gece evde kaldım. Sabah polisler geldi" ifadelerini kullandı.

ALINAN BAZ BİLGİLERİNDE AYNI YERDE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

HTS raporlarında, cinayet şüphelisi Umıd Sattarov'un ve kendisine cinayette yardım eden arkadaşı Urınboy Botırbekov'un cinayet günü telefonda görüştükleri ve her iki şahsında alınan baz bilgilerinde aynı yerde oldukları tespit edildi. Şüpheli Umıd'in, yakalandığı esnada üzerinde bulunan pantolonu ve ayakkabısı üzerinde yapılan incelemelerde kan tespit edildiği ve örneklerden elde edilen kadın cinsiyetli DNA profilinin maktul Nıgına Sattarov'a ile uyumlu olduğu belirlendi.

Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporunda, maktulün 5 adet boğaz kesiği ve kendini savunma kesisi niteliğinde bir adet kesik yara tespit edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Umıd Sattarov hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, cinayete yardım ettiği tespit edilen Urınboy Botırbekov hakkında ise 20 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.