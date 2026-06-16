Sokak ortasında kanlı infaz: Evlenmek istediği kızın kardeşini katletti

İddiaya göre, Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta dün gece 01.00 sıralarında M.D., motosikletiyle evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne gitti. M.D. ile kızın ailesi arasında sorun yaşandığı öğrenildi.

Bir süre sonra evin yanına gelen kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed ile M.D. arasında tartışma çıktı. M.D., yanında bulunan silahı çıkararak Muhammed'e ateş etti. Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hazem Muhammed hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.