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Yaşam

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

IHA05 Temmuz 2020 Pazar 00:06 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 00:06
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Olay, Bağlar ilçesi Batıkent Kavşağı’nda yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yürüyen adı henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

 Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaraya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahısların yakalanması için inceleme başlattı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

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