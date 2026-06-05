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Yaşam

Sokak ortasında tartışma kanlı bitti! Karı koca hayatını kaybetti

Bursa'da, kimliği belirsiz bir şüpheli ile karı-koca arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahlı kavgaya dönüşen olayda karı-koca hayatını kaybetti.

IHA5 Haziran 2026 Cuma 07:13 - Güncelleme:
Sokak ortasında tartışma kanlı bitti! Karı koca hayatını kaybetti
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Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (40) ve H.D. (40) çifti ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu tabancayla H.D. ve Y.D.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.D. ile H.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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