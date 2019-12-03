Sokak ortasında koca vahşeti

Gerginliğin kavgaya dönmesi sonucu Yunus O. boşanma aşamasındaki eşi Ceylan O’yu bıçaklayarak yaraladı. Katil zanlısı ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kadın ise çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceylan O. iki saat sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde cinayet zanlısı firari Yunus O, polis ekiplerince kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Zanlı sorgusu yapılmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.