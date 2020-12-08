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Yaşam

Sokaklarda ağlayarak borç para istiyordu... Gerçek ortaya çıktı

İstanbul Esenler'de sokakta bağırarak yardım dilenen ve sosyal medyada bir anda gündem olan kişinin, farklı ilçelerde de bu yolla dilencilik yaptığı ve insanları kandırarak yardım istediği ortaya çıktı.

IHA08 Aralık 2020 Salı 14:24 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 14:30
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Esenler’de sokakta "Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum, yardım edin, Kur’an çarpsın geri öderim" diye bağırarak dilenen M.K., sosyal medyada gündem olmuştu. M.K.’nın isyanını çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaştı ve yardım çağrısında bulundu. Ancak M.K.’nın yardım isteği de, isyanı da sahte çıktı.

ESENLER’DE OTURMUYOR, ADRES VERMEDİ

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, M.K.’ya ulaştıklarını ve bilgilerini kendileriyle paylaşmadığını ve şahsın Esenler’de oturmadığını, attığı bir tweet’le duyurdu. Göksu, "Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler’de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etti. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

FARKLI İLÇELERDE DE BU YOLLA DİLENCİLİK YAPIYOR

Edinilen bilgiye göre M.K.’nın eşi hamile değil ve eşinden ayrı. Çevresindekilere Ümraniye’de oturduğu bilgisini vermiş ancak adresi yalan ve bu yolla farklı ilçelerde de dilencilik yaparak para topluyor.

VİDEO VE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

M.K.’nın Gazi Mahallesi’nde de aynı ajitasyonu yaptığı video görüntüleri ve insanlardan para yardımı istemesine rağmen sosyal medya hesaplarında içki masaları paylaştığı ortaya çıktı.

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