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Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor

Abdurrahman Yılmaz, sokakları temizleyerek kazandığı 2 bin 400 liranın 400 lirasıyla, 2 ilkokul öğrencisine burs veriyor. Yılmaz, “Bir kalem, defter için neler çektiğimi biliyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum” dedi.

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Zonguldak Belediyesi’nde 8 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan, yalnız yaşayan Abdurrahman Yılmaz (53), geçen yıl bir ailenin ilkokula giden iki çocuğuna aylık 400 lira burs vermeye başladı. Her sabah erken saatlerde kalkıp kent merkezindeki sokakları temizleyen Yılmaz, alın teriyle kazandığı 2 bin 400 lirayla bu yılki eğitim ve öğretim yılında da burs vermeyi sürdürüyor. Yılmaz, okumayı çok istediğini ancak maddi durumu yetersiz olduğu için ilkokuldan sonra çalışmaya başladığını söyledi. 

Abdurrahman Yılmaz, maddi durumu iyi oldukça burs vermeye devam edeceğini ifade etti. 

‘O GÜN BAYRAMIMDI’ 

Kalem ve defter alabilmek için ayakkabı boyacılığı yapıp, simit sattığını anlatan Yılmaz, “Ben bir kalem için defter için neler çektiğimi biliyorum. Çocuklar beni tanıyor fakat onlara burs verdiğimi bilmiyorlar. Bilmelerini istemiyorum. Onlar başarılı oldukça mutlu oluyorum. O çocuklar geleceğimizin nesilleri. Onlar okuma ve yazma azmiyle tutuşuyorlar. Mum ışığı altında çalışarak doktor, mühendis çıkan çocuklar oluyor. Ben onlardan etkilendim. Çocuklar okusun, doktor, mühendis olsunlar. Ben keşke okusaydım. Okul ihtiyaçlarını kendim karşılamak için ayakkabı boyadım, simit sattım. Bir kalem, bir defter geldiğinde bizler için bayramdı” dedi. 

Maddi durumu iyi oldukça burs vermeye devam edeceğini ifade eden Yılmaz, “Zonguldak halkının temiz ve nezih bir ortamda yaşaması için arkadaşlarımla çalışıyoruz. Maddi durumum iyi oldukça burs vermeye devam etmeye çalışacağım. Bana gurur veriyor. Kefenin cebi yok. Bir sigara 15 lira. Sigara içmesen onu çocuğa versen, o çocuk onla ayakkabı alır, kıyafet alır. Duyanlar tebrik ediyor. Olumlu yaklaşanlar var. Benim için beni tanıyan ya da tanımayanların düşünceleri önemli değil. Ben bunu kendim istediğim için yapıyorum” diye konuştu. 

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