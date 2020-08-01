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Yaşam

Şoke eden olay! Malatya'da kesilen büyükbaş tüberkülozlu çıktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kestiği büyükbaş hayvanın iç organlarından şüphelenip Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yaşar Pekşen hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu öğrendi. Tüberküloz hastalığı çıkan kurbanlık büyükbaş hayvanın eti imha edildi.

DHA01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:35 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:35
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Kurban ibadetini yerine getirmek üzere Canlı Hayvan Pazarı'ndaki bir satıcıdan 3 gün önce büyükbaş hayvan satın alan Yaşar Pekşen, aldığı kurbanlığı kendi imkanlarıyla kesti. İç organlarını çıkardığında kaburgayı ve akciğeri sarmış kabarcıkları fark eden Pekşen, tanıdığı veteriner ve kasapları arayıp durumu anlattı. Hayvanın hastalıklı olma ihtimalini göz önünde bulunduran Pekşen, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine Dolamantepe Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu belirledi. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için çalışma başlattı.

'AKCİĞERİNDE DEĞİŞİK ŞEYLER ÇIKTI'

Yaşar Pekşen, hayvanı 3 gün önce aldığını belirterek, "Sabah kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner, hayvanın tüberküloz olduğunu ve etinin yenmeyeceğini bize söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde değişik böyle değişik şeyler çıktı" diye konuştu.

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