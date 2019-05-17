Soluk borusuna mama kaçan Yiğit bebek öldü
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, soluk borusuna mama kaçan 3 aylık Yiğit Savaş, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.
- DHA
Olay, saat 10.00 sıralarında, Acarlar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Sabah annesinin karnını doyurmaya çalıştığı 3 aylık Yiğit Savaş'ın soluk borusuna, mama kaçtı. Ailesi, bebeğin nefes almakta zorlanması üzerine sağlık ekibini arayarak, yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin ambulansa aldığı Yiğit bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Bebeklerinin öldüğünü öğrenen aile bireyleri, büyük üzüntü yaşadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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