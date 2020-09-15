İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2020 Çarşamba / 28 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4953
  • EURO
    8,8876
  • ALTIN
    470.863
  • BIST100
    1111.24
Yaşam

Soma'da ormanlık alanda yangın

Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

IHA15 Eylül 2020 Salı 23:56 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 23:56
ABONE OL

Yangın saat 22.00 sıralarında Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi’nde çıktı. Mahalleye yakın bölgedeki ormanlık alanda alevlerin yükselmesi üzerine harekete geçen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler arazözlerle karadan müdahale etti. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını büyük ölçüde kontrol altına almayı başardı. Yangınla ilgili soğutma çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz 8 Eylül gecesi de Karacakaş Mahallesi yakınlarında bulunan Tekeli Işıklar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da yangın çıkmış, yangın mahalleye 100 metre kala ekiplerin çabası sayesinde kontrol altına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.