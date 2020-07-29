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Yaşam

Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan yoğun çalışması sonrası kontrol altına alındı.

İHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:39 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:39
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Soma ilçesi Büyük Güney Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme ekipleri sevk edildi. 

Yangına 5 helikopter, 1 amfibik uçak, 15 arazöz, 13 su tankeri ve 6 dozer ile müdahale edildi. Yoğun çalışma sonrası kısa sürede yangının ilerlemesini durduran ekipler, yaklaşık 4 saat sonra alevleri kontrol altına aldı. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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