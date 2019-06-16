29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Son anda sınava yetişen kız kardeşler, fenalık geçirdi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci basamağı Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek iki kız kardeş, kapıların kapanmasına 2 dakika kala girdikleri sınav binasında fenalık geçirdi. Su verilip sakinleştirilen kardeşlerin babası Hüseyin Ak, gözyaşlarını tutamadı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün yapılan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından adaylar, bugün de YKS'nin ikinci basamağı AYT için saatler öncesinden sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Bazı adaylar, okullara aileleriyle birlikte geldi. Heyecanlı oldukları gözlenen adaylar, sınava girecekleri bina önünde üst araması yapıldıktan sonra salona alındı. Adayların yanında getirdikleri su şişelerinin etiketleri dahi çıkarttırıldı. Sınav merkezlerinin kapısı saat 10.00'da kapandığı için son anda gelen bazı adaylar, son dakikalarda okul bahçesinde koşmak zorunda kaldı.
 
BABALARI SON DAKİKADA YETİŞTİRDİ
 
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Serik ilçesinden sınav için Muratpaşa ilçesindeki 75. Yıl Anadolu Lisesi'ne gelen Gülseren Ak ve kardeşi Esengül Ak, kapıların kapanmasına 2 dakika kala geldi. Koşturarak gelen iki kardeş, binadan içeri girdikten sonra fenalaştı. Üst araması yapan polis ekipleri ve sınav gözetmenleri kız kardeşleri sakinleştirip su verdi.
 
BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
 
Kızlarının okuması için elinden geleni yaptığını belirten Hüseyin Ak, çocuklarını sınava yetiştiremeyeceği için endişelendiğini söyledi. Kızları sınava yetiştirebildiği için de mutlu olduğunu anlatan baba Ak, "Bugün babalar günü, ben de babalık görevimi yetine getirerek kızlarımı sınavlarına yetiştirdim. Çok gururluyum ve duyguluyum" dedi.
 
Duygusal anlar yaşayan Hüseyin Ak'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
 
KUR'AN OKUYARAK DESTEK OLDULAR
 
Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken aileleri de dışarıda bekleyerek ter döktü. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte aileler çocuklarını ağaç gölgeleri ve parklarda bekledi. Bazı ailelerin Kuran-ı Kerim okuyarak sınavdaki çocukları için dua ettiği görüldü. Ağaç gölgesinde oturarak kızı Melis Şimşek'in sınavdan çıkmasını bekleyen Salih Şimşek, "Kızıma dua ediyorum ve sınavının iyi geçmesini istiyorum. Serik'ten sabah erken saatlerde geldik. Başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.

KADEM´in Babalar Günü videosu duygulandırdı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi

Ve zam pazarlığı başlıyor

Ve zam pazarlığı başlıyor

Terör örgütüne bir 'Pençe' daha: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne bir 'Pençe' daha: 7 terörist etkisiz hale getirildi

'Suudi Arabistan’daki idam kararlarının politik analizi'

'Suudi Arabistan’daki idam kararlarının politik analizi'

ABD'nin S-400 tehdidinin ardından Hindistan'dan flaş hamle

ABD'nin S-400 tehdidinin ardından Hindistan'dan flaş hamle

İsmail Küçükkaya 'Tarihi Buluşma’nın merak edilenlerini anlattı

İsmail Küçükkaya 'Tarihi Buluşma’nın merak edilenlerini anlattı

İran'dan çarpıcı çıkış: ABD sorumlu

İran'dan çarpıcı çıkış: ABD sorumlu

Osmanlı’da bulundu, Avrupa’yı kurtardı

Osmanlı’da bulundu, Avrupa’yı kurtardı
 

POPÜLER HABERLER

Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

Suriye sınırı 'beton duvar' ile huzur buldu

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA