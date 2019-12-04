Son bağlantıyı eşiyle kurdu

İstanbul’dan Bursa’ya 1 Aralık’ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu’nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu. Alpaslan ve Sarp’a telefonla ulaşamayan ailelerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle önceki gece 02.30’da bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 130 kişi, aynı gece saat 23.00 sıralarında arama- kurtarma çalışmalarına başladı. Aramalarda Tunceli’den getirilen 2 insanlı keşif uçağı da kullanılıyor. Uludağ’ın 6 noktasında kar motorları, paletli araçlar ve drone ile arama çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, önceki gece ayak izlerine rastladı.

KOORDİNASYON MERKEZİ

Yürüttükleri çalışma hakkında bilgi veren NAK Başkanı Fatih Işık, ‘’Ayak izlerine rastlandı; ancak onların ayak izi olup, olmadığına dair net bilgi yok. Arama kurtarma ekipleri, izleri takip ediyor” dedi. Alpaslan ve Sarp’ın yakınları, umutla kendilerine verilecek sevindirici haberleri bekliyor. Alpaslan’ın halası Sedef Sayar, yeğeninin kaybolduğu pazar günü saat 11.00 sularında eşine Uludağ’daki göller bölgesinin fotoğrafını gönderdiğini aktardı.

Sayar, “Ondan sonra zaten telefonlarından bir daha sinyal alınamıyor. Eşi bir müddet haber alamayınca jandarmaya haber veriyor ve o andan itibaren arama çalışmaları başlatılıyor. Tek isteğimiz, bir an önce çocuklarımıza ulaşmak” ifadelerini kullandı. Öte yandan ekipler arama çalışmalarını Göller Bölgesi’nin yakınlarında kurdukları acil yardım çadırı ve koordinasyon merkezinden yönetirken, bölgenin çevresinde bulunan sarp kayalıklardan ve engebeli yamaçlardan oluşan bölümde arama çalışmalarını halat sistemiyle devam edildiği öğrenildi. Ekiplerin sayısının artmasıyla iletişimde de aksaklıkların meydana gelmemesi için seyyar röle ve GSM operatörlerine ait baz istasyonları kuruldu.